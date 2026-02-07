Al penal del Altiplano: dictan prisión preventiva al alcalde de Tequila por secuestro y tortura

...

Diego Rivera Navarro, conocido como "El Presidente", es acusado de privar de la libertad a rivales políticos en 2021 para despejar su camino a la alcaldía, presuntamente con apoyo del crimen organizado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/02/2026 08:20 AM.
En México y editada el 07/02/2026 07:11 AM.