El Plan Michoacán se extiende hasta 2030: Sheinbaum garantiza estrategia transexenal

Claudia Sheinbaum anunció formalmente que el Plan Michoacán por la paz y la justicia no será una medida temporal, sino una política de Estado que permanecerá vigente hasta el cierre de su administración en septiembre de 2030. La mandataria subrayó que el eje central de esta estrategia es la prevención, enfocándose en atender las causas sociales que alimentan la violencia para evitar que los jóvenes sean reclutados por el crimen organizado. Durante su visita a Morelia, enfatizó que la paz se construirá mediante la dignificación de la vida pública, vinculando directamente la seguridad con el desarrollo de infraestructura educativa y de salud en la entidad.
Como parte de los compromisos tangibles de este plan, el Gobierno Federal proyecta la edificación de un nuevo hospital de especialidades del IMSS en la capital michoacana, además de la modernización de la autopista Siglo XXI y mejoras en los distritos de riego para fortalecer el sector agrícola. En un mensaje de alto contenido político, Sheinbaum aseguró que el país se mantendrá firme y soberano ante los desafíos actuales, destacando que el bienestar del pueblo es la única vía para sostener la estabilidad nacional. Con estas acciones, la administración busca dar continuidad a los programas de bienestar mientras se refuerza la vigilancia y el tejido social en uno de los estados más complejos del país.