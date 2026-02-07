Reservan por cinco años datos críticos sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico

La administración del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec clasificó los reportes del siniestro y la ficha técnica de los vagones como seguridad nacional, impidiendo el acceso público a los detalles del accidente que dejó 14 muertos.

Xavier Rivera Martinez 07/02/2026
México