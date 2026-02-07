Urge fortalecer la vacunación universal ante brotes globales de enfermedades

...

Legisladores y autoridades sanitarias advierten sobre un retroceso en la inmunización mundial y refuerzan el compromiso de garantizar dosis gratuitas y seguras en México.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/02/2026 11:57 AM.
En México y editada el 07/02/2026 12:04 PM.