Urge fortalecer la vacunación universal ante brotes globales de enfermedades

El Senado de la República fue sede del foro "Vacunación", donde especialistas y funcionarios federales señalaron con preocupación la regresión que enfrentan los programas de inmunización a nivel global. Esta tendencia ha facilitado el resurgimiento de padecimientos que se consideraban controlados, como el sarampión, lo que obliga a las instituciones a replantear la eficacia del Programa de Vacunación Universal. Durante el encuentro, se enfatizó que el acceso a los biológicos debe ser un derecho garantizado por el Estado, independientemente de la situación económica de los ciudadanos, para evitar hospitalizaciones y salvar vidas mediante la prevención científica.
En el marco de esta estrategia nacional, se destacó el avance de la actual campaña invernal, la cual ha movilizado millones de dosis contra la influenza y el COVID-19, además de proteger a los adultos mayores contra el neumococo. Un punto relevante en la narrativa oficial es la transición hacia la soberanía sanitaria, ejemplificada con la producción en territorio mexicano de vacunas tetravalentes contra la influenza. Este movimiento busca reducir la dependencia de las importaciones y fortalecer la industria interna, alineándose con las políticas de salud pública que priorizan el contenido nacional y la cobertura equitativa en todo el país.