Vinculan a proceso a elemento de la Guardia Nacional por tragedia en carril del Mexibús

La justicia del Estado de México ha determinado iniciar un proceso legal formal contra Jesús Elías “N”, integrante de la Guardia Nacional, tras el fatal accidente ocurrido el pasado 3 de febrero en la avenida José López Portillo. El militar, quien conducía un camión oficial, es señalado por irrumpir en el carril exclusivo de la Línea 2 del Mexibús y pasarse un semáforo en rojo, impactando frontalmente a una motocicleta que cruzaba con la preferencia. El percance dejó un saldo trágico: un hombre fallecido en el sitio y una joven de 25 años hospitalizada con heridas de gravedad.
Durante la audiencia, el juez de la causa dictó la vinculación a proceso por los delitos de homicidio, lesiones y daño en los bienes, otorgando un periodo de dos meses para profundizar en las investigaciones. A pesar de la gravedad del incidente, el imputado de 43 años obtuvo el beneficio de seguir el juicio en libertad condicional, condicionado al pago de una garantía económica de 600 mil pesos y a la prohibición estricta de conducir vehículos o abandonar el territorio mexiquense mientras duren las indagatorias.
El suceso, captado por cámaras de seguridad y difundido en plataformas digitales, muestra cómo el convoy oficial ignoró las señales de tránsito, embistiendo a las víctimas justo antes del mediodía en la colonia Guadalupe Victoria. Mientras los restos del motociclista fueron trasladados a Oaxaca para sus servicios funerarios, la sobreviviente continúa bajo observación médica. Este caso reaviva el debate sobre el respeto a los carriles confinados por parte de las unidades oficiales y la responsabilidad de los cuerpos de seguridad en la vía pública.