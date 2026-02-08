Hackeo a la CNSF: Hacienda extiende vigencia de cédulas tras incidente digital

La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) sufrió un ataque cibernético el pasado 30 de enero, un evento que ha puesto en alerta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aunque la institución notificó el incidente formalmente el 7 de febrero, las labores de contingencia y los planes de continuidad del negocio se pusieron en marcha de manera inmediata para mitigar el impacto. Según los primeros informes, la información vulnerada corresponde mayoritariamente a datos de cédulas de intermediarios que ya tienen carácter público, lo que ha permitido acotar el riesgo de exposición de datos sensibles.
Como medida directa para no afectar a los profesionales del sector, la CNSF anunció que la vigencia de las cédulas actuales se extenderá automáticamente hasta el 28 de febrero, mientras se agilizan los trámites para la emisión de nuevos documentos. Paralelamente, la comisión ya prepara las acciones legales pertinentes ante las autoridades para dar con los responsables de este ataque, cuyo origen aún es desconocido. Este hecho se suma a una preocupante tendencia de vulnerabilidades en organismos nacionales, como ocurrió recientemente con la UNAM, evidenciando los retos de seguridad digital que enfrenta el país.
El panorama de ciberseguridad en México es complejo, con un incremento del 25% en la actividad de ciberdelincuentes en la región y la sombra de los riesgos digitales que traerá consigo el próximo Mundial de la FIFA 2026. Ante esta escalada de amenazas, la inversión en protección digital se ha vuelto una prioridad no solo para el Gobierno, sino también para el sector privado, donde casi siete de cada diez pequeñas y medianas empresas ya destinan recursos para blindar su infraestructura. La CNSF reiteró que, pese al incidente, mantiene firme su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas durante el proceso de recuperación.