Reducción de la jornada laboral en México: el polémico límite del descanso obligatorio

La propuesta que busca establecer las 40 horas semanales avanza en el Senado, pero la permanencia de un solo día de descanso genera fricciones entre trabajadores y legisladores.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/02/2026 09:52 AM.
En México y editada el 08/02/2026 09:57 AM.