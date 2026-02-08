Reducción de la jornada laboral en México: el polémico límite del descanso obligatorio

El camino hacia la reforma laboral en México ha llegado a un punto crítico en el Senado, donde la atención se ha desplazado de la cantidad de horas trabajadas a la distribución del descanso. Aunque la iniciativa promete reducir la carga semanal, el senador Óscar Cantón Zetina aclaró que el proyecto actual no contempla aumentar los días de asueto obligatorios, manteniendo el esquema constitucional de un solo día de descanso por cada seis de labores. Esta postura ha encendido las alarmas entre sindicatos y colectivos, quienes consideran que sin un segundo día libre garantizado, el espíritu de bienestar y equilibrio personal de la reforma se ve seriamente comprometido.
La implementación de este cambio no será inmediata, sino que se plantea como una transición gradual que iniciaría en 2027 con 46 horas, reduciéndose paulatinamente hasta alcanzar la meta de las 40 horas en el año 2030. Este esquema busca que las empresas ajusten sus niveles de producción sin impactar los salarios de los empleados, incluyendo además nuevas herramientas de control como un registro electrónico obligatorio para vigilar el cumplimiento de la norma. No obstante, voces de la oposición y expertos en derecho laboral advierten que permitir que las empresas distribuyan esas 40 horas en seis días podría resultar contraproducente, especialmente para quienes enfrentan largos trayectos de traslado diarios.
El debate formal en las comisiones del Senado arrancará este martes, con la consigna de proteger a los más de 23 millones de trabajadores afiliados al sector formal. Mientras el partido en el poder defiende la flexibilidad para que cada sector productivo negocie internamente la repartición de su jornada, la presión social aumenta para que la reforma no se limite a una cifra en el reloj, sino que asegure un descanso efectivo. El reto de los legisladores será encontrar un punto medio que modernice el sistema laboral mexicano sin que la anhelada reducción de horas se convierta en un beneficio incompleto para la clase trabajadora.