Alerta climática en el norte de México: Pronostican nieve, aguanieve y bajas temperaturas

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha emitido un aviso urgente debido a un marcado cambio en las condiciones meteorológicas que afecta principalmente al norte de la República. El desplazamiento de una circulación ciclónica provocará un fuerte descenso de temperaturas y la probable caída de nieve o aguanieve en las zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango y el norte de Sinaloa. Ante este escenario, las autoridades instan a la población a extremar precauciones, especialmente en el uso de calefactores, para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
Para enfrentar el frío extremo, la CNPC sugiere adoptar el "método de la cebolla" (vestirse en capas) y priorizar el cuidado de niños y adultos mayores. Asimismo, se advierte a los conductores sobre la posible presencia de hielo en las carreteras de estas regiones, recomendando evitar traslados no esenciales. Mientras el norte se congela, un sistema anticiclónico en la Mesa del Norte y la Mesa Central permitirá tardes estables y más cálidas, aunque las mañanas y noches seguirán registrando heladas intensas.
Riesgos y medidas de seguridad por región