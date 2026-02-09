Claudia Sheinbaum descarta entrega de recursos a EE. UU. y anuncia retorno de concesiones mineras

...

La Presidenta aclara que no existen acuerdos formales sobre minerales críticos y subraya que la soberanía nacional regirá cualquier diálogo bilateral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 12:12 PM.
En México y editada el 09/02/2026 12:16 PM.