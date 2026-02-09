Claudia Sheinbaum frena aspiración de Saúl Monreal: "Puede esperar seis años"

...

La Presidenta respalda las nuevas reformas contra el nepotismo y advierte que la ciudadanía rechaza la herencia de cargos entre familiares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 10:16 AM.
En México y editada el 09/02/2026 10:24 AM.