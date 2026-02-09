Fuerza Aérea Mexicana celebra 111 años de servicio y liderazgo global

Con más de un siglo de historia, la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) llega a su 111 aniversario convertida en un pilar indispensable para la seguridad nacional y la asistencia social. Román Carmona Landa, comandante de la FAM, destacó recientemente la capacidad operativa del personal, recordando hitos como el puente aéreo histórico desplegado a finales de 2025 para auxiliar a comunidades aisladas por inundaciones. Esta vocación de servicio no se limita al territorio nacional; la institución también ha demostrado su alcance internacional al colaborar en misiones críticas fuera de nuestras fronteras, como el apoyo brindado en el combate de incendios forestales en California, reafirmando su compromiso con la solidaridad global.
Más allá de su labor humanitaria, la FAM ha fortalecido su infraestructura legal y operativa para garantizar la integridad del cielo mexicano. Bajo el amparo de la Ley de Protección del Espacio Aéreo promulgada en 2023, los más de 10 mil elementos que integran la fuerza realizan tareas de vigilancia contra el crimen organizado transnacional. Mediante una red de cooperación con 14 países latinoamericanos, México lidera los esfuerzos para detectar y neutralizar vuelos ilícitos vinculados al tráfico de armas y sustancias prohibidas. Esta estrategia se apoya en una constante modernización tecnológica y profesional, que incluye desde el uso de aeronaves supersónicas F-5 hasta la colaboración académica con instituciones como el IPN.
La evolución de la Fuerza Aérea también se refleja en su apertura y diversidad profesional. Tras casi dos décadas de haber permitido el ingreso de personal femenino, la institución se encamina a tener a su primera general mujer en los próximos años, un avance significativo desde sus orígenes en la época de Venustiano Carranza. Con la mirada puesta en el futuro, la FAM se prepara para desafíos logísticos de gran escala, como la seguridad aérea durante la próxima fiesta mundialista de fútbol. Mientras estrena nuevas instalaciones en su Cuartel General, la aviación militar mexicana honra su pasado —desde el legendario Escuadrón 201 hasta la era de los jets— manteniendo siempre el vuelo firme hacia la excelencia y la paz.