Inflación mexicana 3.79% en enero; Banxico no baja la tasa a 7%

El inicio de año trajo consigo un repunte en el costo de vida para los mexicanos, con una inflación que alcanzó el 3.79% en enero. Este comportamiento del mercado valida la postura reciente del Banco de México de pausar su estrategia de reducción de tasas de interés, la cual se había mantenido activa durante casi dos años. El foco de atención se centra en la inflación subyacente, que escaló al 4.52%, impulsada principalmente por el sector de servicios y productos que no dependen de factores estacionales. Ante este escenario, la autoridad monetaria ha decidido mantener su tasa de referencia en un 7% de forma unánime, ajustando sus pronósticos de convergencia a la meta oficial hasta mediados de 2027.
La presión sobre el bolsillo de los consumidores se sintió con mayor fuerza en rubros cotidianos como los refrescos, cigarrillos y el consumo en establecimientos como taquerías y cafeterías, que registraron las mayores alzas. De acuerdo con analistas financieros, estos incrementos son el reflejo directo de los ajustes fiscales y el aumento al salario mínimo, factores que han generado presiones salariales persistentes en los precios finales. Por el contrario, algunos servicios como el transporte aéreo y productos básicos como el huevo y el gas doméstico mostraron una tendencia a la baja, ofreciendo un ligero contrapeso a la escalada general de los costos durante el primer mes del año.
El panorama para los próximos meses sugiere que Banxico actuará con cautela antes de retomar cualquier recorte en el costo del dinero. Los expertos estiman que, si las condiciones mejoran tras la disipación de los efectos impositivos de inicio de año, la flexibilización monetaria podría reactivarse hacia mayo o junio. No obstante, el banco central vigila de cerca otros riesgos externos, como el impacto inflacionario de los aranceles a productos provenientes de Asia. Por ahora, el dato de enero se considera una etapa superada, dejando toda la atención en las cifras de febrero para determinar si la inflación finalmente comienza a ceder o si se requieren medidas más restrictivas.