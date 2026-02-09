Luis Donaldo Colosio Jr. levanta la mano para Nuevo León 2027

Tras ser "destapado" el pasado fin de semana por el alcalde de Guadalupe, Héctor García, Luis Donaldo Colosio Riojas rompió el silencio sobre sus aspiraciones políticas. El senador por Nuevo León admitió su interés por contender por la gubernatura en 2027, aunque señaló que tomará la decisión "paso a pasito". Durante la presentación de una nueva Ley de Periodistas, el también exalcalde de Monterrey dejó claro que, a diferencia de procesos anteriores, hoy ve a Movimiento Ciudadano (MC) con la madurez necesaria para ganar la contienda en solitario, sin depender de coaliciones con otros partidos.
Colosio subrayó que el crecimiento del partido naranja en los últimos años justifica esta postura de independencia. Sin embargo, mostró una actitud institucional al asegurar que, en caso de que MC decida postular a otro perfil para la silla estatal en 2027, él permanecerá en las filas del partido, descartando así una posible ruptura o salida hacia otras fuerzas políticas. Por ahora, el legislador prefiere no fijar una postura definitiva, enfocándose en su labor legislativa mientras el calendario electoral se aproxima.Puntos clave de sus declaraciones