México envía 814 toneladas de alimentos a Cuba con los buques Papaloapan e Isla Holbox

...

El Gobierno mexicano activa su tradición solidaria con el envío de más de 800 toneladas de alimentos para asistir a la isla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 06:53 AM.
En México y editada el 09/02/2026 07:00 AM.