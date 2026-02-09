México envía 814 toneladas de alimentos a Cuba con los buques Papaloapan e Isla Holbox

La solidaridad mexicana ha vuelto a desplegarse por el Caribe con la salida de los buques Papaloapan e Isla Holbox, cargados con un primer cargamento de 814 toneladas de víveres esenciales. Las embarcaciones de la Armada de México partieron este domingo desde el Puerto de Veracruz con una diferencia de pocas horas; mientras el primero inició su ruta a primera hora de la mañana, el segundo lo hizo al mediodía. Se estima que ambos navíos completen la travesía y atraquen en costas cubanas en un periodo de cuatro días, marcando el inicio de un puente humanitario que ya contempla una segunda etapa para el transporte de más de mil 500 toneladas adicionales de frijol y leche en polvo.
Este despliegue coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una política histórica de asistencia mutua dentro de América Latina. Desde la cancillería se enfatizó que esta respuesta responde a una convicción de apoyo regional, similar a la que el país ha demostrado recientemente al colaborar en la mitigación de incendios e inundaciones en naciones como Chile o en el estado de California. Con esta misión, México reafirma su compromiso de estar presente en situaciones críticas, manteniendo vigente un legado de fraternidad que busca aliviar las necesidades básicas de la población cubana ante el panorama actual.