México suspende envío de petróleo a Cuba ante amenazas de sanciones de EE. UU.

...

La presidenta Claudia Sheinbaum confirma que el suministro está detenido para proteger a México, aunque asegura que se busca una vía diplomática para auxiliar a la isla.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 01:34 PM.
En México y editada el 09/02/2026 01:35 PM.