Operativo federal en Sinaloa tras el hallazgo de mineros zacatecanos sin vida

Las autoridades identifican a una célula de "Los Chapitos" como responsable del secuestro masivo en Concordia, mientras familiares exigen transparencia.

Xavier Rivera Martinez el 09/02/2026 07:31 AM.
México, 09/02/2026 07:39 AM.