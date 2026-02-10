Claudia Sheinbaum reporta caída del 42% en homicidios, 36 víctimas menos diarios

...

Las autoridades de seguridad destacan una tendencia a la baja sostenida, con 36 muertes diarias menos en comparación al inicio de la actual administración.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/02/2026 09:12 AM.
En México y editada el 10/02/2026 09:18 AM.