Claudia Sheinbaum reporta caída del 42% en homicidios, 36 víctimas menos diarios

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance positivo en materia de seguridad, resaltando una reducción del 42% en el índice de homicidios dolosos desde septiembre de 2024 hasta el cierre de enero de 2026. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, se detalló que esta cifra representa un alivio significativo en la violencia criminal, promediando 36 víctimas menos cada día. Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subrayó que este descenso no es aislado, pues se acompaña de una baja del 38% en casos de extorsión y una disminución generalizada en otros delitos de alto impacto.
A pesar de la mejora estadística, el informe reconoce que la violencia sigue concentrada geográficamente, ya que siete estados —liderados por Guanajuato, Baja California y Chihuahua— acumulan más de la mitad de los asesinatos en el país. No obstante, el caso de Guanajuato fue destacado como un avance notable, logrando reducir su promedio diario de 12.7 víctimas en 2025 a poco más de cuatro en el primer mes de 2026. Otras entidades como Zacatecas y San Luis Potosí también mostraron desplomes drásticos en sus niveles de criminalidad, superando el 80% de reducción en sus promedios diarios durante el último periodo comparativo.
El reporte también puso énfasis en la recuperación del patrimonio ciudadano, señalando que el robo de vehículos con violencia ha caído un 39% en lo que va del sexenio. Al realizar una comparativa histórica, las autoridades señalaron que, frente a las cifras registradas en 2018, la incidencia de este delito ha bajado un 57%, consolidando a enero de 2026 como el mes con la actividad delictiva más baja de los últimos 17 meses. Con estos datos, el gabinete de seguridad reafirma la efectividad de la Estrategia Nacional, proyectando que la tendencia decreciente se mantenga durante el resto del año mediante el fortalecimiento de la inteligencia y la coordinación estatal.