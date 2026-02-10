El empleo formal en México sufre su peor arranque de enero en 17 años

La pérdida de más de 8 mil puestos de trabajo en el primer mes de 2026 marca un retroceso inédito desde la crisis financiera de 2009, según cifras del IMSS.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/02/2026 10:56 AM.
En México y editada el 10/02/2026 11:25 AM.