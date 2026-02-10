García Harfuch vincula a "Los Chapitos" con el asesinato de mineros en Sinaloa por una confusión

...

El Gobierno Federal confirmó la detención de cuatro presuntos responsables, quienes declararon haber confundido a los trabajadores con miembros de una facción rival.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/02/2026 09:04 AM.
En México y editada el 10/02/2026 09:08 AM.