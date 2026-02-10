García Harfuch vincula a "Los Chapitos" con el asesinato de mineros en Sinaloa por una confusión

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló detalles cruciales sobre el violento suceso que cobró la vida de varios mineros en Sinaloa. Según las primeras indagatorias derivadas de la captura de cuatro individuos por parte del Ejército, los agresores afirmaron que las víctimas fueron privadas de su libertad tras ser confundidas con integrantes de "Los Mayos", un grupo antagónico en la región. El funcionario precisó que los detenidos pertenecen a la estructura delictiva de "Los Chapitos" y que el despliegue militar en la zona fue clave para lograr estos primeros resultados.
Respecto al entorno de los trabajadores, el titular de la SSPC aclaró que no existían registros previos de extorsión o amenazas contra la empresa canadiense Vizsla Silver Group por parte del crimen organizado. Por su parte, la Fiscalía General de la República ha logrado identificar formalmente a cinco de las diez personas que fueron retenidas, mientras continúan las labores periciales para concluir el reconocimiento del resto de las víctimas. El Gobierno Federal subrayó que la investigación sigue abierta y se espera que las declaraciones de los implicados permitan ejecutar nuevas órdenes de aprehensión en los próximos días.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya se han establecido canales de apoyo directo para las familias afectadas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Asimismo, la mandataria instruyó al gabinete de Seguridad a iniciar mesas de trabajo con la Cámara de la Industria Minera para evaluar y fortalecer los protocolos de protección en los complejos operativos del país. Con este reforzamiento, las autoridades buscan garantizar que las actividades económicas en zonas de alto riesgo cuenten con el respaldo necesario de las fuerzas federales para evitar nuevas tragedias.