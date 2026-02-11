Claudia Sheinbaum frena el uso de urnas electrónicas por falta de presupuesto

La mandataria federal aclaró que la próxima reforma electoral no incluirá el voto presencial mediante máquinas, aunque evalúa el uso de internet para consultas ciudadanas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 10:21 AM.
En México y editada el 11/02/2026 10:26 AM.