Gobierno lanza plataforma móvil para hallar vacunación contra sarampión

Las autoridades de salud habilitaron una herramienta para localizar centros de vacunación y anunciaron la disponibilidad de 28 millones de dosis para frenar la transmisión del virus.

Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 08:57 AM.
En México y editada el 11/02/2026 09:04 AM.