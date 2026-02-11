Gobierno lanza plataforma móvil para hallar vacunación contra sarampión

Durante la conferencia matutina de este miércoles 11 de febrero, el subsecretario de Políticas y Bienestar, Ramiro López Elizalde, presentó oficialmente la plataforma "Donde me vacuno", diseñada para facilitar el acceso a la inmunización frente al reciente incremento de casos de sarampión. Esta herramienta permite a los ciudadanos consultar de forma precisa la ubicación, horarios y disponibilidad en más de 21 mil puntos de atención operados por instituciones como el IMSS, ISSSTE y las secretarías de salud estatales. La estrategia busca cerrar las brechas de cobertura y asegurar que la población cuente con las herramientas necesarias para ubicar el centro de salud más cercano a través de sus dispositivos móviles.
El plan de acción nacional se centra en blindar a los sectores más vulnerables, especialmente infancias de seis meses a 12 años, así como a jóvenes y adultos de hasta 49 años que no completaron su esquema de vacunación en el pasado. Con el respaldo técnico de la OPS y la OMS, el Gobierno Federal ha movilizado millones de dosis adicionales para activar cercos sanitarios inmediatos ante cualquier caso sospechoso. Las autoridades subrayaron que quienes ya cuentan con sus dosis completas están protegidos y no requieren refuerzos, enfocando los esfuerzos actuales en recuperar los niveles de inmunidad colectiva para cortar definitivamente la cadena de contagio en las entidades con mayor incidencia.