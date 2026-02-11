Julio Scherer Ibarra vincula a Jesús Ramírez Cuevas con el "Rey del Huachicol"

El escenario político mexicano se ha visto sacudido por las revelaciones de Julio Scherer Ibarra, quien en su más reciente obra acusa directamente a Jesús Ramírez Cuevas —actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum— de haber sido el puente entre el Gobierno y Sergio Carmona, el fallecido "Rey del Huachicol". Según Scherer, Ramírez Cuevas no solo facilitó el acceso de Carmona al círculo presidencial y a figuras como Mario Delgado, sino que presuntamente operó reuniones para asegurar financiamiento ilegal en campañas estratégicas de Morena, particularmente la de Américo Villarreal en Tamaulipas.
El libro detalla que Carmona, asesinado en 2021, lideraba un esquema de "huachicol fiscal" que controlaba un tercio del mercado ilegal de hidrocarburos en la frontera. Tras su ejecución, su hermano Julio huyó a Estados Unidos para convertirse en testigo de la DEA, mientras que en cortes de Nueva York y Texas el nombre de Ramírez Cuevas ya aparecería en documentos relacionados con investigaciones por lavado de dinero y financiamiento electoral. Scherer afirma que estas conexiones representan una "herida abierta" para el partido oficialista, sugiriendo que la red de corrupción se extiende incluso a altos mandos de la Marina.Revelaciones clave del libro: