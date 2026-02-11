Julio Scherer Ibarra vincula a Jesús Ramírez Cuevas con el "Rey del Huachicol"

...

En su nuevo libro "Ni venganza ni perdón", el exconsejero jurídico de AMLO revela una presunta red de financiamiento ilícito que conecta a la cúpula de Morena con el contrabando de combustible.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 03:48 PM.
En México y editada el 11/02/2026 03:48 PM.