Layda Sansores sube el tono contra Ricardo Monreal y exhibe fractura en Morena

La gobernadora de Campeche lanzó duras críticas al líder de la bancada morenista en San Lázaro, mientras el Congreso estatal permanece paralizado por una crisis interna.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 10:15 AM.
En México y editada el 11/02/2026 10:21 AM.