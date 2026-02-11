Layda Sansores sube el tono contra Ricardo Monreal y exhibe fractura en Morena

Durante la más reciente emisión de su programa "Martes del Jaguar", Layda Sansores San Román arremetió de forma directa contra Ricardo Monreal, a quien calificó de hipócrita y símbolo del nepotismo. La mandataria estatal reaccionó con vehemencia a los llamados previos del legislador, quien le había pedido respetar la autonomía de los poderes en Campeche. En su discurso, Sansores le exigió "cuidar su propio chiquero" y le recriminó tanto su cercanía con el dirigente priista Alejandro Moreno como presuntos intentos de sabotaje contra el movimiento durante el proceso electoral pasado.
Mientras el conflicto escalaba a nivel nacional, la crisis política en el ámbito local se profundizó debido a la división de la bancada de Morena en el Congreso de Campeche. Con 11 de los 16 diputados locales enfrentados a la administración estatal, la sesión legislativa programada para este 11 de febrero tuvo que ser suspendida ante la falta de acuerdos. Aunque la gobernadora asegura que se buscan diálogos para "limar asperezas", el ambiente de tensión persiste, alimentado por la misteriosa ausencia del presidente del Congreso, Antonio Jiménez, de quien no se tiene rastro oficial desde principios de mes.