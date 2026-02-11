Manuel Velasco destapa a Ruth González Silva para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027

El coordinador del PVEM asegura que la senadora aventaja "dos a uno" en las encuestas, en un escenario donde las restricciones contra el nepotismo no aplicarán para los próximos comicios estatales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 03:51 PM.
En México y editada el 11/02/2026 03:55 PM.