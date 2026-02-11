Manuel Velasco destapa a Ruth González Silva para la gubernatura de San Luis Potosí en 2027

La carrera por la gubernatura de San Luis Potosí ha comenzado a definirse prematuramente. Manuel Velasco Coello, líder de la bancada del Partido Verde en el Senado, dio su respaldo público a la senadora Ruth González Silva, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para sucederlo en 2027. Velasco justificó este "destape" señalando que las encuestas internas del partido la sitúan con una ventaja de más de 20 puntos sobre cualquier otro aspirante, afirmando que "si ella quiere, sin duda puede ser la próxima gobernadora".
Este movimiento ocurre en un entorno legal y político complejo. Aunque a nivel federal se aprobó una reforma constitucional para prohibir que familiares directos hereden cargos de elección popular, se modificó el transitorio para que esta restricción entre en vigor hasta 2030. Esto deja la puerta abierta para que en 2027 González Silva pueda contender sin impedimentos legales. Además, aunque Morena modificó sus estatutos para prohibir el nepotismo en esa misma elección, el PVEM, como partido autónomo, no está sujeto a esas reglas internas, lo que facilitaría la postulación de la senadora bajo las siglas del "Tucán".Contexto y obstáculos de la candidatura: