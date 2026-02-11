Ricardo Monreal defiende permanencia de plurinominales en la Reforma Electoral

Ricardo Monreal reafirmó que la propuesta de reforma electoral mantendrá los 200 diputados plurinominales, desestimando las voces que sugerían su eliminación total. El legislador detalló que la fórmula de integración se quedará en 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, aunque aclaró que se están analizando mecanismos para que estos últimos tengan un vínculo más directo con el electorado y no dependan únicamente de las cúpulas partidistas, tomando como ejemplo modelos que ya operan en la Ciudad de México.
En cuanto al Senado, la propuesta es distinta, pues se contempla la supresión de la lista nacional, lo que resultaría en 32 senadores menos. Monreal minimizó los rumores de fricciones con los partidos aliados (PVEM y PT) y con la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, a quien reiteró su total confianza y respeto. Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del PVEM, negó cualquier ruptura o inconformidad en las mesas de negociación, calificando los desacuerdos como parte natural del análisis de una reforma de tal magnitud.Puntos clave de la propuesta según Monreal: