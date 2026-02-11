Saúl Monreal defiende su derecho a las encuestas frente a la sugerencia presidencial

El senador de Morena aclaró que, aunque respeta el planteamiento de Claudia Sheinbaum de postergar su aspiración, no renunciará a competir por la gubernatura de Zacatecas en 2027.

Autor Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 04:45 AM.
En México y editada el 11/02/2026 04:53 AM.