Sheinbaum niega presencia de drones de cárteles tras cierre de espacio aéreo en El Paso

Tras la sorpresiva decisión de las autoridades estadounidenses de clausurar el espacio aéreo en El Paso por motivos de seguridad nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que su administración no tiene evidencia de la presencia de aeronaves no tripuladas pertenecientes a grupos criminales. Durante su conferencia matutina de este miércoles 11 de febrero, la jefa del Ejecutivo respondió a los señalamientos realizados por el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, quien previamente había atribuido la alerta a una supuesta incursión de drones operados por cárteles mexicanos en la zona limítrofe.
Ante la versión difundida por agencias internacionales y funcionarios del país vecino, Sheinbaum Pardp hizo un llamado a la prudencia y enfatizó la importancia de los canales institucionales. La presidenta subrayó que, de existir datos concretos sobre este incidente, el gobierno estadounidense debería transmitirlos formalmente a través de la comunicación permanente que mantienen ambas naciones. Con esta postura, México busca evitar que la narrativa de una "amenaza neutralizada" escale sin un sustento compartido, reafirmando que la cooperación binacional debe prevalecer sobre las filtraciones o informes preliminares.