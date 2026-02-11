Sheinbaum niega presencia de drones de cárteles tras cierre de espacio aéreo en El Paso

La mandataria federal aseguró que México no cuenta con registros de dicha incursión y exhortó al gobierno de Estados Unidos a compartir información oficial antes de alimentar especulaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/02/2026 09:12 AM.
En México y editada el 11/02/2026 09:17 AM.