Gobierno Federal asegura control sobre el brote de sarampión y refuerza vacunación

...

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó desabasto en el sexenio anterior y anunció una campaña de 28 millones de dosis para blindar al país rumbo al Mundial 2026.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 08:26 AM.
En México y editada el 12/02/2026 08:21 AM.