Gobierno recupera más de 800 mil hectáreas mineras y blinda áreas protegidas

La Secretaría de Economía canceló más de mil concesiones en seis estados, priorizando el combate a la especulación y la preservación ambiental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 08:52 AM.
En México y editada el 12/02/2026 08:40 AM.