México y EE. UU. avanzan en la revisión del T-MEC: Ebrard busca eliminar aranceles "disfuncionales"

...

Tras concluir las consultas con sectores industriales y sindicatos, el gobierno mexicano se enfoca en proteger el acero, el aluminio y la competitividad automotriz ante la administración Trump.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 01:36 PM.
En México y editada el 12/02/2026 01:42 PM.