México refuerza blindaje contra el sarampión: Birmex adquirirá 15 millones de dosis extra

El gobierno federal busca asegurar un stock de reserva para el cierre de 2026, sumando un total de 43 millones de vacunas para proteger principalmente a la población infantil.

Autor Xavier Rivera Martinez
12/02/2026