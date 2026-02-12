México refuerza blindaje contra el sarampión: Birmex adquirirá 15 millones de dosis extra

El director general de Birmex, Carlos Ulloa, confirmó que México ampliará su inventario de vacunas contra el sarampión con la compra de 15 millones de dosis adicionales. Esta adquisición se suma a las 28 millones de vacunas con las que el sistema de salud cuenta actualmente, garantizando que no habrá desabasto durante el presente año. Según el funcionario, el objetivo de esta nueva compra es generar una reserva estratégica (stock) para el segundo semestre de 2026, asegurando la continuidad del esquema nacional de vacunación.
Las dosis serán provistas por Serum Institute of India, la empresa que actualmente surte este biológico al país. Ulloa Pérez enfatizó que los 28 millones de unidades disponibles en este momento son suficientes para cubrir las necesidades inmediatas de la población mexicana, por lo que las nuevas vacunas servirán para fortalecer la planificación sanitaria hacia finales de año.
Prioridad de vacunación: El plan de salud federal mantiene su enfoque principal en la infancia, específicamente en niñas y niños de entre 6 meses y 12 años de edad.
Con esta medida, el gobierno busca mantener controlada la incidencia de enfermedades prevenibles mediante vacunación, tras la revisión de los planes de entrega en Palacio Nacional. La administración asegura que la logística está programada para que el nuevo lote llegue en tiempo y forma, evitando cualquier brecha en la cobertura de salud pública.