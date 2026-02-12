Senado avala jornada de 40 horas: así será la transición gradual hacia el nuevo esquema laboral

En un movimiento histórico para los derechos laborales en México, el Senado de la República dio luz verde a la reforma que transformará la semana laboral de 48 a 40 horas. Según explicó la senadora Liz Sánchez, el cambio no será inmediato, sino que se aplicará mediante un modelo escalonado diseñado para proteger la estabilidad económica y operativa de las empresas. El proceso arrancará formalmente en 2027, reduciendo la jornada a 46 horas, y continuará disminuyendo dos horas cada año hasta consolidar el límite de 40 horas al finalizar la década. Este esquema busca que tanto empleadores como empleados ajusten sus dinámicas de productividad y contratos de manera armoniosa.
Un punto fundamental de esta modificación es que la reducción del tiempo de trabajo no permitirá, bajo ninguna circunstancia, el recorte de sueldos o la disminución de las prestaciones vigentes. Además, la reforma redefine el cálculo de las compensaciones adicionales, estableciendo que, una vez completada la transición, el pago de horas extraordinarias se activará a partir de la hora 41. Aunque el sector empresarial ha manifestado inquietudes sobre los posibles costos operativos, los legisladores sostienen que este avance es necesario para alinear a México con estándares internacionales y complementar reformas previas, como el aumento de vacaciones y la regulación del outsourcing.
Tras este respaldo unánime en la Cámara Alta, el dictamen pasará a la Cámara de Diputados para su revisión y posterior votación. Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto también requerirá la ratificación de la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación oficial. Con este paso, el país se encamina a una reestructuración profunda de su cultura del trabajo, priorizando el bienestar de la fuerza laboral y el equilibrio entre la vida personal y profesional como ejes centrales del desarrollo nacional.