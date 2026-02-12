Senado avala jornada de 40 horas: así será la transición gradual hacia el nuevo esquema laboral

La reforma constitucional, aprobada por unanimidad, reducirá el tiempo de trabajo semanal sin afectar el salario, alcanzando su meta definitiva en el año 2030.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 12:55 PM.
En México y editada el 12/02/2026 01:00 PM.