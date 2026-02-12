Sheinbaum frena aspiraciones de Ruth González: "No es correcto que familiares se sucedan"

...

La mandataria federal se pronunció contra el nepotismo electoral y recordó que las reformas constitucionales impedirán estas prácticas a partir de 2030.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 12/02/2026 09:30 AM.
En México y editada el 12/02/2026 09:20 AM.