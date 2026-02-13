Manuel Velasco frena especulaciones sobre candidaturas en San Luis Potosí

El coordinador del Partido Verde en el Senado aclaró que su respaldo a Ruth González es una postura individual y reafirmó la lealtad total de su bancada hacia la presidenta Claudia Sheinbaum.

13/02/2026
13/02/2026