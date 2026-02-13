Manuel Velasco frena especulaciones sobre candidaturas en San Luis Potosí

Manuel Velasco Coello, líder de los senadores del Partido Verde, buscó poner orden en la conversación política al asegurar que los tiempos electorales para definir sucesiones aún no han llegado. Tras los recientes rumores sobre la gubernatura de San Luis Potosí, el legislador precisó que sus comentarios de apoyo hacia la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo, deben interpretarse estrictamente como una opinión personal y no como un dictamen institucional. Velasco subrayó que la prioridad actual de su fuerza política es consolidar la agenda de transformación impulsada desde el Ejecutivo Federal, manteniendo una alianza inquebrantable con la administración de Claudia Sheinbaum.
El exgobernador de Chiapas fue enfático al señalar que, aunque el respaldo a González ha generado diversas interpretaciones, la propia senadora ha manifestado que no es momento de abordar aspiraciones personales. En ese sentido, Velasco explicó que el Partido Verde cuenta con una estructura sólida y perfiles competitivos que podrían entrar en la contienda cuando el calendario legal lo permita. Mencionó que, en caso de que la legisladora decida no participar, existen cuadros preparados para dar continuidad al proyecto potosino, citando nombres como el secretario de gobierno Guadalupe Torres, el diputado Juan Carlos Valladares o el senador Gilberto Hernández.
Esta postura busca disipar cualquier tensión interna y concentrar los esfuerzos del partido en las tareas legislativas inmediatas. Al desmarcar su apoyo individual de la estrategia oficial del partido, Manuel Velasco intenta proteger la cohesión de la coalición gobernante mientras mantiene abiertas las opciones para el futuro político de la entidad potosina. Con esta declaración, la dirigencia del Verde envía un mensaje de disciplina institucional, postergando cualquier definición sobre candidaturas hasta que se cumplan los plazos adecuados y se garantice la unidad en torno a la presidencia.