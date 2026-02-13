México blinda la voz humana frente a la IA con una nueva reforma laboral y cultural

...

El Gobierno federal enviará al Congreso una iniciativa para reconocer la voz como un derecho de imagen irrepetible, junto a una nueva Ley de Cine que moderniza la industria tras tres décadas de rezago.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 09:23 AM.
En México y editada el 13/02/2026 09:26 AM.