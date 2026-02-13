México prepara un plan de estímulos para la industria del cine junto a Salma Hayek

La presidenta Claudia Sheinbaum anunciará este domingo una serie de incentivos fiscales y económicos destinados a fortalecer la producción audiovisual y proyectar la imagen del país a nivel global.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 10:42 AM.
En México y editada el 13/02/2026 11:20 AM.