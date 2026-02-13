México prepara un plan de estímulos para la industria del cine junto a Salma Hayek

El Gobierno Federal dará un paso decisivo para convertir a México en un hub de producción cinematográfica y de series mediante un nuevo esquema de apoyos financieros. Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que el próximo 15 de febrero presentará los detalles de esta iniciativa, la cual busca atraer inversión extranjera y potenciar el talento local. Este anuncio llega tras un diálogo directo con la actriz y productora Salma Hayek, quien ha sido una de las principales voces en gestionar estas medidas para fomentar el desarrollo de contenidos independientes y la reducción de cargas impositivas en el sector.
La colaboración con Hayek no es casual, pues Sheinbaum destacó el papel fundamental de la veracruzana como embajadora cultural, recordando cómo su interpretación de Frida Kahlo elevó a la pintora a la categoría de icono mundial. La relación entre ambas se estrechó recientemente durante una visita de la presidenta a Veracruz, estado que actualmente sirve como set de rodaje para un nuevo proyecto de la actriz. Se sabe que esta producción cuenta incluso con la presencia de figuras internacionales como Angelina Jolie, lo que refuerza la intención del Ejecutivo de utilizar los paisajes nacionales como motor de promoción turística y económica.
El plan de incentivos contempla la creación de una comisión especializada que se encargará de seleccionar los proyectos beneficiados, garantizando transparencia en el uso de los recursos. Entre los puntos clave a discutir este domingo se encuentran el presupuesto asignado al fomento cinematográfico y las estrategias para que las producciones mexicanas tengan mayor alcance en mercados extranjeros. Con esta alianza entre el poder político y el prestigio de Hollywood, México busca recuperar terreno en la industria del entretenimiento y consolidarse como un destino competitivo para las grandes casas productoras.