Operativo en la cementera Cruz Azul deja 33 detenidos tras madrugada de disparos

...

Elementos de la fiscalía mexiquense intervinieron en la planta de Tula para ejecutar una orden judicial de restitución, en el marco de una disputa por el control que suma ya más de cinco años.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 09:50 AM.
En México y editada el 13/02/2026 10:02 AM.