Ricardo Monreal frena a su hermano Saúl: "No debe buscar la gubernatura de Zacatecas"

La sucesión gubernamental en Zacatecas ha provocado un cisma familiar y político que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, intenta contener de forma pública. En un mensaje directo desde San Lázaro, el legislador exhortó a su hermano menor, el senador Saúl Monreal, a reconsiderar su intención de competir por la gubernatura del estado en 2027. Monreal subrayó que su postura no es ambigua: se opone firmemente a que un hermano suceda a otro en el poder, alineándose con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum y los acuerdos del Consejo Nacional de Morena que prohíben el nepotismo electoral.
El veterano político zacatecano adelantó que buscará un diálogo personal con "el gran Saúl" para convencerlo de que su prioridad debe ser la unidad del movimiento y el respaldo incondicional a la actual administración federal. Al ser cuestionado sobre la insistencia de su hermano en aparecer en las encuestas, Ricardo Monreal recurrió a la sabiduría familiar citando a su abuela: "estás viendo la tormenta y no te hincas", sugiriendo que desoír las reglas del partido en este momento sería un error estratégico grave. Para el coordinador, la solución es clara: Saúl debe esperar al menos un sexenio para buscar el cargo.
Finalmente, el diputado descartó cualquier paralelismo entre la rebeldía de su hermano y su propia salida del PRI en los años noventa para buscar la gubernatura. Monreal recordó que, a diferencia de la apertura actual en Morena, él enfrentó una persecución política y difamaciones que lo obligaron a romper con el sistema de aquel entonces. Con la promesa de que la familia mantendrá su cercanía a pesar de las diferencias, Ricardo Monreal garantizó que el conflicto se resolverá internamente, priorizando siempre el cierre de filas con la Presidenta de la República.