Sheinbaum frena el nepotismo: Morena evaluará sus alianzas frente a relevos familiares

...

La presidenta advierte que el movimiento deberá decidir si mantiene coaliciones con partidos que promuevan la sucesión entre parientes directos en cargos públicos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 13/02/2026 08:00 AM.
En México y editada el 13/02/2026 08:08 AM.