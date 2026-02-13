Sheinbaum frena el nepotismo: Morena evaluará sus alianzas frente a relevos familiares

La postura de la administración federal contra el nepotismo ha generado una sacudida interna en la coalición oficialista tras los recientes destapes de aspirantes vinculados familiarmente con gobernadores en funciones. Durante su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que el partido guinda enfrenta una definición ética y estratégica sobre sus aliados, especialmente cuando estos impulsan a familiares directos para retener el poder. Este mensaje surge como respuesta directa al respaldo público que el Partido Verde brindó a Ruth González, esposa del mandatario de San Luis Potosí, para sucederlo en el cargo, un gesto que la mandataria desmarcó de su agenda personal al aclarar que no sostuvo encuentros con la dirigencia de dicho partido para tratar temas electorales.
El marco legal y estatutario refuerza esta narrativa de renovación política, pues la Constitución prohibirá estas prácticas sucesorias a partir de 2030, mientras que Morena ha adelantado dicha restricción en sus propios lineamientos internos para el año 2027. Ante este escenario, figuras clave del movimiento han intentado calmar las aguas y alinear las piezas del tablero regional. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas, descartó que exista una rebelión en las filas de la llamada Cuarta Transformación, asegurando que se buscará el diálogo con perfiles como el de su propio hermano, Saúl Monreal, para convencerlo de postergar sus aspiraciones en Zacatecas y respetar los nuevos acuerdos de integridad política.
En el Congreso, la efervescencia electoral ha provocado llamados a la prudencia para no descuidar la agenda legislativa frente a las ambiciones locales. Mientras algunos senadores sugieren que estos conflictos deben resolverse estrictamente en el ámbito doméstico de los partidos, otros advierten sobre la necesidad de respetar los tiempos legales para evitar un desgaste prematuro. La consigna desde el Ejecutivo es clara: el proyecto de nación debe prevalecer sobre las estructuras de herencia política, obligando a los partidos aliados a replantear sus estrategias de postulación si desean mantener la unidad en los próximos comicios.