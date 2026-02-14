Crisis en la SEP: cesan a Marx Arriaga tras polémicas por falta de paridad en libros de texto

El ciclo de Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP concluyó este viernes 13 de febrero de forma estrepitosa. El funcionario, pieza clave en la creación de los actuales libros de texto gratuitos bajo el modelo de la Nueva Escuela Mexicana, fue removido de su cargo en medio de un operativo de seguridad que él mismo denunció como irregular. Según colaboradores cercanos, el despido se justificó bajo una supuesta desaparición de su plaza en la estructura orgánica, aunque la falta de una publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación y los intentos de desalojo forzoso en la sede de avenida Universidad desataron un altercado donde, incluso, se reportaron roces físicos con personal de la subsecretaría.
La caída del doctor en Filología Hispánica no es fortuita, pues arrastraba un historial de críticas por la escasa representación femenina en los materiales didácticos. Investigaciones sobre su gestión revelaron un sesgo alarmante: en los libros de Historia de primaria, de casi mil imágenes utilizadas, apenas nueve correspondían a mujeres. Esta resistencia a integrar una perspectiva de género sustantiva y su negativa a reformar contenidos en niveles básicos generaron una contradicción insostenible con las políticas de igualdad del Gobierno Federal, desgastando su relación con las autoridades educativas que finalmente optaron por su salida inmediata.
Con una trayectoria que inició en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y que lo llevó a la cúspide del diseño curricular por encargo presidencial en 2021, Arriaga pasa ahora de ser el arquitecto pedagógico a un opositor de su propia institución. Mientras la Secretaría de Educación Pública mantiene silencio oficial sobre los detalles del cese, el equipo del exfuncionario ha convocado a medios de comunicación para fijar una postura ante lo que califican como un atropello administrativo. El destino de los libros de texto y la dirección que tomará la reforma educativa quedan ahora en la incertidumbre tras esta ruptura de alto nivel.