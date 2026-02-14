Hallan sin vida a Blanca Esthela Álvarez, regidora de Manzanilla de la Paz

Aunque inicialmente se reportó una muerte por causas naturales, la necropsia reveló que la funcionaria de Movimiento Ciudadano fue estrangulada en el interior de su vehículo.

