La SEP reorganiza la Nueva Escuela Mexicana y alista la salida de Marx Arriaga

...

El organismo educativo ratifica la continuidad del modelo humanista, pero confirma la renovación de directivos y contenidos para actualizar los libros de texto.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 15/02/2026 07:45 AM.
En México y editada el 15/02/2026 06:53 AM.