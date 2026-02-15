La SEP reorganiza la Nueva Escuela Mexicana y alista la salida de Marx Arriaga

En un comunicado estratégico emitido este 14 de febrero de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró el futuro de la Nueva Escuela Mexicana y la situación administrativa de Marx Arriaga, actual director de Materiales Educativos. La dependencia aseguró que, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, el sistema educativo no desaparecerá, sino que entrará en una fase de consolidación. Sin embargo, este proceso requiere una actualización profunda de los contenidos escolares, una tarea que se vio obstaculizada por la negativa del equipo de Arriaga a realizar modificaciones, bajo el argumento de proteger el legado de la gestión anterior.
La transición ha generado tensiones internas que derivaron en la solicitud de renuncia de Arriaga, a quien se le ofreció inicialmente un cargo distinto para destrabar las reformas exigidas por la Subsecretaría de Educación Básica. Ante el rechazo del funcionario, la SEP activó una "ruta jurídica" para reclasificar su plaza como de libre designación, permitiendo el nombramiento de un nuevo titular a partir del 16 de febrero. Aunque la institución enfatizó que el proceso es un ajuste administrativo ordinario y no un despido forzoso, se ordenó investigar el uso innecesario de personal de seguridad durante los procedimientos, reiterando que la trayectoria de Arriaga en la creación de los libros de texto merece respeto institucional.
Pese a los roces directivos, la SEP mantiene el enfoque en una educación integral que trasciende las aulas, impulsando programas como la eliminación de comida chatarra y el fortalecimiento de escuelas libres de violencia. El objetivo principal de estos cambios es responder a las demandas de los docentes, quienes tras dos años de usar los actuales materiales, han identificado áreas críticas que necesitan mejora. La autoridad educativa concluyó que la transformación sigue su curso, priorizando el dinamismo de los libros de texto y la participación de los maestros para garantizar que el modelo pedagógico se adapte a las necesidades reales de los estudiantes mexicanos.