Sinaloa confirma identidad de los cinco hombres hallados sin vida en Navolato

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ha logrado identificar formalmente a los cinco hombres cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado miércoles en la batea de una camioneta abandonada en la autopista Benito Juárez. Tras realizar los análisis genéticos correspondientes, las autoridades confirmaron que se trata del mismo grupo de personas que desapareció hace una semana mientras viajaban desde Mazatlán hacia Villa de Ahome. En aquel incidente, los hombres fueron interceptados por sujetos armados; una mujer que los acompañaba fue liberada horas más tarde con evidentes signos de violencia, convirtiéndose en la única sobreviviente del ataque.
Este trágico desenlace se enmarca en una ola de violencia que azota a la entidad debido a las fracturas internas del crimen organizado, situación que ha disparado los índices de inseguridad desde finales de 2024. El caso de Navolato no es un hecho aislado, pues ocurre en la misma semana en que un grupo de turistas procedentes del Estado de México fue interceptado en Mazatlán mientras paseaban en vehículos recreativos. Aunque en ese evento una mujer y una niña fueron rescatadas sanas y salvas, cuatro hombres del grupo vacacionista aún permanecen desaparecidos, lo que mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad.
La crisis de desapariciones forzadas en Sinaloa se ha extendido también al sector laboral, como lo demuestra el reciente secuestro de diez empleados de una mina en el municipio de Concordia. Hasta el momento, las autoridades han localizado los restos de cinco de estos trabajadores en una fosa clandestina, junto a otros cinco cuerpos que aún no han sido reclamados. La acumulación de estos hechos subraya la complejidad del panorama actual en la región, donde tanto residentes como turistas y trabajadores se han visto vulnerados por la disputa territorial que mantienen las facciones delictivas en diversos puntos del estado.