México se consolida como el país con menor desempleo dentro de la OCDE

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados del modelo económico actual, situando a la nación por encima de potencias como Japón, Estados Unidos y Canadá en indicadores de ocupación laboral.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/02/2026 11:18 AM.
En México y editada el 16/02/2026 11:32 AM.