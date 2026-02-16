Ricardo Monreal revela contenido AI y exige legislación de responsabilidad digital

Mediante un innovador mensaje difundido en sus plataformas digitales, Ricardo Monreal sorprendió a la audiencia al revelar que el contenido que acababan de visualizar fue generado íntegramente con inteligencia artificial. El coordinador parlamentario utilizó este recurso como una demostración práctica de los alcances tecnológicos actuales, subrayando que las naciones no pueden permanecer ajenas a esta evolución. Según el legislador, la comunicación política moderna requiere de estas plataformas, pero su implementación debe estar acompañada de una visión crítica que permita comprender y orientar su impacto en la sociedad.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro hizo un llamado directo a sus colegas para iniciar el proceso legislativo en la materia. Monreal sostuvo que ha llegado el momento de que México se adapte a las nuevas realidades digitales mediante leyes que promuevan la responsabilidad y la visión de futuro. Con esta propuesta, el diputado busca que el país no solo sea un consumidor de tecnología, sino un referente en la creación de condiciones normativas que protejan a los usuarios mientras se aprovechan los beneficios de la innovación.