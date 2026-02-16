Salma Hayek y Angelina Jolie unen fuerzas en un filme para reivindicar la imagen de México

En un evento conjunto con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Salma Hayek presentó una iniciativa que combina el respaldo gubernamental con el poder del séptimo arte para transformar la percepción internacional de México. La actriz y productora enfatizó la urgencia de que los mexicanos tomen el control de su propia historia, alejándose de los estereotipos que se consumen en el extranjero. Este anuncio cobra especial relevancia en un contexto de tensiones políticas externas y ofensivas contra la comunidad migrante, frente a las cuales Hayek ha mantenido una postura activa de defensa y solidaridad con los derechos de la población latina.
El nuevo proyecto, que ya se encuentra en fase de producción, utiliza como escenario las riquezas naturales de Veracruz y Quintana Roo, integrando la exuberancia del Golfo y el Caribe mexicano en su narrativa. Aunque el título se mantiene bajo reserva, trascendió la participación de la estrella de Hollywood Angelina Jolie, quien ya ha explorado locaciones en territorio veracruzano junto a Hayek. Con esta colaboración de alto perfil, la artista busca consolidar una trayectoria que inició en la televisión nacional hace cuatro décadas, reafirmando su compromiso con sus raíces a través de una obra que promete mostrar la verdadera esencia del país.