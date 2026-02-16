Salma Hayek y Angelina Jolie unen fuerzas en un filme para reivindicar la imagen de México

La productora veracruzana anunció un ambicioso proyecto cinematográfico que busca contrarrestar las narrativas negativas sobre su país y fortalecer la industria local.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/02/2026 08:55 AM.
En México y editada el 16/02/2026 09:00 AM.