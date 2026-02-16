Sheinbaum reestructura la SEP y lanza "Boxeo por la Paz" en su conferencia matutina

...

La mandataria confirmó la salida de Marx Arriaga tras diferencias en los libros de texto y anunció nuevos programas sociales, ajustes en la alerta sísmica y avances en derechos laborales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 16/02/2026 09:09 AM.
En México y editada el 16/02/2026 09:16 AM.