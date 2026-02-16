Sheinbaum reestructura la SEP y lanza "Boxeo por la Paz" en su conferencia matutina

En un ejercicio de transparencia sobre la vida interna de su gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública se debió a discrepancias fundamentales sobre el contenido de los libros de texto gratuitos. La mandataria explicó que, aunque reconoce la capacidad del funcionario, existieron desacuerdos insalvables respecto a la inclusión de las mujeres en la narrativa histórica nacional. Ante esta situación, se le ofrecieron alternativas como un consulado para mantenerlo dentro del servicio público, bajo la premisa de que los materiales educativos son un patrimonio colectivo y no sujetos a la visión de un solo individuo.
En el ámbito de la seguridad y el tejido social, el Gobierno Federal presentó "Boxea por la Paz", una vertiente del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que otorgará becas de más de 9 mil pesos mensuales a instructores de boxeo en comunidades vulnerables. Por otro lado, la administración estatal y federal se alistan para el primer simulacro nacional del 18 de febrero, con la novedad de que la alerta sísmica en dispositivos móviles tendrá un volumen más moderado y un mensaje renovado por la ciudadanía. Estas medidas buscan optimizar la respuesta ante emergencias sin generar pánico innecesario entre los habitantes del Valle de México.
Finalmente, la agenda del día abordó temas de consumo y justicia laboral. Mientras la Secretaría del Trabajo defendió la transición hacia la jornada de 40 horas semanales como una recuperación histórica de derechos, la Profeco informó sobre el seguimiento a las irregularidades detectadas en la venta de boletos para los conciertos de la banda coreana BTS. La dependencia aseguró que las boleteras deberán transparentar precios y cargos con antelación, al tiempo que destacó a los establecimientos que mantienen la canasta básica en niveles accesibles, reafirmando el compromiso de vigilancia sobre la economía familiar.