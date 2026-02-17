Gremio minero y Gabinete de Seguridad descartan reportes de extorsión tras reunión oficial

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los empresarios del sector no denunciaron presiones del crimen organizado, aunque solicitaron canales de comunicación directa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 09:34 AM.
En México y editada el 17/02/2026 09:58 AM.