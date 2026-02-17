Gremio minero y Gabinete de Seguridad descartan reportes de extorsión tras reunión oficial

En un encuentro clave para evaluar la situación de riesgo en las zonas de extracción, el gabinete de seguridad federal se reunió con representantes de la industria minera en México. Tras el diálogo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que, durante la sesión, los empresarios no presentaron denuncias formales relacionadas con extorsiones por parte de grupos delictivos. El acercamiento buscaba distender las preocupaciones del sector, que se mantiene en alerta tras incidentes recientes que han afectado la operación y la tranquilidad de sus trabajadores en distintas entidades del país.
La reunión adquiere una relevancia particular al producirse semanas después de que se reportara la desaparición de diez empleados de una empresa con concesión en el municipio de Concordia, Sinaloa, un hecho que conmocionó a la región a finales de enero. Ante este panorama, los portavoces de la industria minera centraron sus peticiones en el establecimiento de un puente de contacto fluido y directo con las autoridades competentes para fortalecer la prevención. Con este diálogo, el Gobierno federal busca garantizar que la actividad económica en las regiones mineras continúe bajo un esquema de seguridad coordinado.