Guillermo Valls Esponda asume la Secretaría Ejecutiva de la AITFA por unanimidad

En una sesión virtual que reunió a los liderazgos de los tribunales administrativos de Iberoamérica, el magistrado Guillermo Valls Esponda fue designado como el nuevo Secretario Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa (AITFA). La elección se consolidó mediante un respaldo unánime de los países miembros, tras una propuesta formal presentada por el actual presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México, José Ramón Amieva Gálvez. Los representantes de las naciones participantes destacaron la trayectoria y el profundo conocimiento técnico de Valls Esponda como factores determinantes para fortalecer el liderazgo operativo del organismo internacional.
La llegada del magistrado a esta posición estratégica busca dinamizar la estructura interna de la AITFA, cuya Secretaría Ejecutiva es el motor que articula las actividades administrativas y facilita el diálogo constante entre los integrantes. Según los acuerdos de la Asamblea, se espera que su gestión optimice el seguimiento de las resoluciones directivas y fomente una colaboración técnica más estrecha en toda la región. Al aceptar el cargo, Valls Esponda se comprometió ante los delegados de los países miembros a mantener una política de puertas abiertas y un intercambio permanente que permita robustecer los sistemas de justicia fiscal en el bloque iberoamericano.