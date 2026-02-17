Guillermo Valls Esponda asume la Secretaría Ejecutiva de la AITFA por unanimidad

...

El ex presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa coordinará las operaciones de la organización que agrupa a los tribunales fiscales de diecisiete naciones iberoamericanas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 08:23 AM.
En México y editada el 17/02/2026 08:26 AM.