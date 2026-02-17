Entre la identidad y la sátira: el caso de un veterinario en Tijuana y su "paciente" therian

El testimonio de un especialista que asegura haber atendido a un hombre identificado como perro Alaskan Malamute se vuelve viral, poniendo bajo el foco a la comunidad que experimenta una conexión animal.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 17/02/2026 10:00 AM.
En México y editada el 17/02/2026 10:17 AM.